Разрешение Украины бить западным оружием по РФ: в Минобороны поразили результами

У Минобороны разрешение от западных партнеров на применение их вооружения по РФ называют "серьезным шагом вперед".

В Минобороны Украины подтвердили уничтожение и повреждение С-300, С-400 в РФ, нанеся удар артиллерийскими установками западного образца.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время пресс-конференции в воскресенье, 9 июня.

"1 июня 2024 г. Силы обороны Украины подтверждено осуществили огневое поражение носителей комплексов С-300, С-400. Для уничтожения и повреждения российской техники были использованы артиллерийские установки западных образцов. Разрешение от западных партнеров на применение иностранного вооружения для уничтожения военных целей на территории – очень серьезный шаг вперед. Силы обороны Украины продемонстрировали, что такая боевая операция вполне возможна", – сказал он.

Кроме того, по его словам, в течение недели российские зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись.

"Это можно считать следствием применения западного оружия в целях на территории РФ как ответ на террор по гражданскому населению Харьковщины", — добавил Лазуткин.

Напомним, в Москве разразились угрозами на разрешение США бить Украине по РФ предоставленным оружием.

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