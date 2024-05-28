Разрешено повышать: в Украине официально отменено декларирование цен на важные продукты — список

Официально разрешено устанавливать цену на важные продукты с целью устранения чрезмерного давления на бизнес.

В Украине упразднено декларирование цен на социально значимые товары.

Об этом информировала Госпродслужба.

"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение по отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения на 5 и более процентов". — объяснили в Госпродпотребслужбе.

Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения, был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22.04.2020 № 341 "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения", которое утратило силу 02.02. .

"Вместе с тем, некоторые субъекты хозяйствования продолжают осуществлять декларирование изменения розничных цен на товары путем представления сведений в Госпродслужбу через ее официальный вебпотрал с использованием квалифицированной электронной подписи. Учитывая вышесказанное, Госпродпотребслужба сообщает субъектам хозяйствования, что с 01.07.202 осуществлять декларирование изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения", – напоминает Госпродслужба.

В то же время, там обратили внимание субъектов хозяйствования на необходимость соблюдения установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 № 650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения", которое вступило в силу 01.07.2023, граничного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10%.

На какие продукты отменено декларирование цен

мука пшеничная высшего сорта,

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),

куриные яйца категории С1,

птицу (тушки куриные, четвертины тушки куриной),

масло подсолнечное рафинированное,

хлеб ржано-пшеничный и батон.

Тем временем новые тарифы на свет шокируют украинцев. ТСН.ua уже сообщал, сколько будет стоить электроэнергия и почему отключений не избежать.

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