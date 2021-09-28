Разрисовал авто угрозами: на Закарпатье 25-летний хулиган из-за замечания напал на супругов

Парню грозит до 7 лет лишения свободы.

В г. Берегово Закарпатской области в понедельник, 27 сентября, хулиган напал на супружескую пару после замечания. Он с газового пистолета выстелил в мужчину и ударил женщину.

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Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел на улице Вокзальной. Супруги возле своего автомобиля заметили мужчину, который разрисовывает транспортное средство словам с угрозами. Пара сделала ему замечание. После этого парень выстелил в мужчину с газового баллончика, а женщину ударил в лицо и скрылся.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

"Полицейские почти сразу установили местонахождение подозреваемого и задержали его. У него изъяли 10 граммов марихуаны, 3 грамма метамфетамина и газовый пистолет. Кроме этого выяснилось, что 25-летний фигурант находится под действием наркотиков", — сообщили в полиции.

Пострадавшие не получили серьезных травм. Нападающего задержали и отправили в СИЗО, он ранее уже был судим. Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Парню грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина бросал камни в окна трамвая.

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