Разрушен и разграблен: как выглядит сегодня Центральный рынок Мариуполя (видео)

Российские войска разгромили город, в том числе и его Центральный рынок.

Сегодня в Мариуполе единственным местом торговли стал стихийный рынок "Космос", а с Центрального рынка остались только развалины. Его оккупанты уничтожили и разграбили.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"До войны Мариуполь был насыщен рынками, торговыми центрами. Люди могли приобрести все необходимое возле дома. Сегодня все это уничтожено оккупантами. На видео можно увидеть, что осталось от Центрального рынка в Мариуполе", — говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что сегодня единственным местом торговли стал стихийный рынок "Космос". Там оккупанты снимают людей на камеру, чтобы показать, что жизнь якобы возвращается в город.

"На самом деле людей лишили выбора. Они вынуждены добираться сюда из разных районов города, чтобы хоть что-то приобрести и выжить", — отметили в городском совете.

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