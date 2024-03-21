"Разрушена, но не сломлена": российский пропагандист цинично показал "освобожденную" Авдеевку

Оккупанты цинично уверяют: Авдеевка, как и Мариуполь, со временем "расцветет и возродится".

Российский пропагандист показал, какой вид сегодня выглядит "уволен" оккупантами Авдеевка. Мол, почти каждый дом разрушен, но "русский город не сломлен".

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Российские пропагандисты гордо заявляют, что в Авдеевке разрушен почти каждый дом

Неважно, что руины, главное – под русским флагом

Российский "журналист" также показал людей, которые очень ждали россиян. Они говорят, что им очень жаль Авдеевку, потому что это был хороший город. Хочется поинтересоваться, почему же они радуются приходу тех, кто из их дома сделал руины?

"Сегодня над городом – российский флаг. Оставшиеся люди ждали этого", – говорит корреспондент из РФ.

Пропагандист говорит, что Авдеевка оставляет после себя тяжелые впечатления и эмоции.

"Но, глядя на опыт Мариуполя, нет сомнений: этот город также оживет, возродится и будет еще лучше, чем был раньше", — цинично заявил россиянин.

Конечно, мы уже увидели, как РФ "восстанавливает" разрушенный ими же Мариуполь. Не его ли жители регулярно жалуются на "ремонты для галочки", чтобы просто отмыть деньги? Вопрос риторический.

"Творчество душевнобольных", – лаконично и метко оценил увиденное Денис Казанский.

Ранее в разведке Великобритании объяснили, почему наступление РФ в районе Авдеевки замедлилось.

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