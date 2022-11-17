Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки – еврокомиссар

Однако ряд стран ЕС оказывают дополнительную поддержку через механизм гражданской защиты.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, но ЕС работает над обеспечением снабжения электроэнергией.

Об этом еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич сообщил в Сети 17 ноября.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает бесперебойно, чтобы обеспечить поставки электроэнергии", – говорится в заявлении.

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Он добавил, что в то же время через механизм гражданской защиты Евросоюза Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Нидерланды и Швеция оказывают дополнительную поддержку.

Напомним, Россия 15 и 17 ноября устроила массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому на всей территории государства ввели стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.

В результате повреждений и разрушений инфраструктуры электроэнергия в Украине может исчезать на несколько дней, а иногда вообще появляться всего на несколько часов. Об этом предупредил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Отметим, что Россия начала атаковать еще и газовую инфраструктуру Украины, так что эксперты уже заявляют о рисках для отопительного сезона.

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