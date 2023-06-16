Разрушение Каховской ГЭС: международные эксперты обнародовали первые выводы

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которая находилась под контролем России после вторжения 24 февраля, была прорвана утром 6 июня.

Группа международных экспертов, занимающихся расследованием разрушением Каховской ГЭС, считают "весьма вероятным", что плотина ГЭС была разрушена взрывчаткой, заложенной россиянами.

Об этом говорится в предварительных выводах, обнародованных в пятницу, передает Reuters.

Украина расследует взрыв как военное преступление, которое привело к разрушению окружающей среды и экоцида.

Также читайте Подрыв Каховской ГЭС: вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз сверх нормы

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которая находилась под контролем России после вторжения 24 февраля, была прорвана утром 6 июня. После подрыва вода пошла на полосу боевых действий на юге Украины, вместе с тем уничтожила сельскохозяйственные угодья и перекрыла водоснабжение значительной части населения.

Эксперты международной организации по правам человека Global Rights Compliance, реализующей усилия Запада по привлечению к ответственности за преступления в Украине, посетили 10-11 июня Херсонскую область вместе с Генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда.

"Доказательства и анализ имеющейся информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по разрушению, указывают на то, что существует высокая вероятность, что разрушение было вызвано заранее установленными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках в структуре плотины", — говорится в предварительных выводах. экспертов.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан заявил, что вероятность того, что дамбу подорвала Россия с помощью заранее установленной взрывчатки, составляет 80% и больше.

"Вывод основывается не только на показателях сейсмических датчиков и информации одного из ведущих поставщиков разведывательных данных, но и на моделях других подобных атак, которые мы задокументировали", — сказал он в интервью.

По словам Хана, вывод включал предварительные атаки на критически важную инфраструктуру.

Они отвергли теорию о том, что катастрофический прорыв дамбы мог быть вызван только бесхозяйственностью.

Разрушение Каховской ГЭС и влияние на близлежащую территорию создали условия, которые, по мнению следствия, могут указывать на преступление, связанное с голодом, поскольку целевым ударом является "объект, необходимый для выживания гражданского населения", – сказал Хан.

Нападение может являться частью преступления против человечности, но группа еще не приняла такое решение.

Умышленное нападение на плотину может указывать на военное преступление согласно международному гуманитарному праву, поскольку оно было направлено против гражданских и не имело военной цели, заявила британский адвокат Катриона Мердок, руководившая расследованием мобильной группы правосудия.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за подрыва Каховской ГЭС уровни воды Каховского водохранилища ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Кроме того, мы ранее информировали, что разрушение Каховской ГЭС нанесло непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное – поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.

Читайте также: