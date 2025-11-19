Разрушение многоэтажки в Тернополе: есть погибшие, под завалами ищут людей

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Утром российская армия атаковала несколько жилых многоэтажек в Тернополе. В частности, на одной из локаций есть разрушение дома, а на другой возник пожар.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы ГСЧС в Тернопольской области Сергей Данилин в эфире «КИЕВ24».

Спасатель говорит, что наиболее критична ситуация на двух локациях. Разрушение одного из жилых домов достаточно серьезное. Кроме того, существует угроза обрушения конструкций.

Реклама

«В настоящее время на объекте работают спецподразделения ГСЧС, которые обследуют здание — есть ли там пострадавшие и погибшие. Привлечены кинологические подразделения», — подчеркнул представитель ГСЧС.

По его словам, в городе есть травмированные и погибшие. В настоящее время точное количество жертв устанавливается, потому что оперативная информация обновляется. На всех локациях идет ликвидация последствий атаки.

Напомним, сегодня утром армия РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами. В городе произошли мощные взрывы при атаке. Оккупанты ударили по жилой застройке.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне ударили прямо по жилым домам. По состоянию на 09:25 известно о десятках пострадавших. По меньшей мере, девять человек погибли.

Реклама