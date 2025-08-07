Разрушение стратегического моста в Херсоне: в ВСУ ответили, готовит ли РФ высадку в микрорайоне Корабел

Разрушение моста в Херсоне. / © Getty Images

Реклама

После попытки россиян уничтожить мост, который соединяет Корабел с Херсоном, появилась информация, что россияне готовят попытку высадки в микрорайоне. Впрочем, чтобы захватчики могли подойти туда, они должны преодолеть несколько водных проливов и островов. ВСУ отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам врага.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформ".

По его словам, с военной точки зрения на данный момент сценарий высадки россиян в микрорайоне Остров (Корабел) является "очень сомнительным". Ведь для этого оккупантам необходимо преодолеть несколько водных проливов, пройти несколько островов, а это, говорит Волошин, довольно непросто сегодня.

Реклама

"Силы обороны отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам, которые противник пытается запустить на наш берег. Чтобы от одного берега до другого враг доплыл, необходимо время. За это время можно обнаружить все штурмовые группы врага. Озвучивать этот сценарий сейчас – это как рассказывать разные сценарии про какие-то малореальные события пока что", – подчеркнул спикер Сил обороны юга.

Оценил Волошин и риски десантирования россиян с воздуха. Он объясняет, что, например, вертолет должен подлететь к украинским позициям, где его увидят Силы обороны и могут уничтожить.

"Сейчас у нас есть подразделения, которые проводят антидесантные действия. Мы ожидаем, что враг будет пытаться форсировать, мы готовы к разным событиям таким, к разным сценариям", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что украинская разведка пока не видит, чтобы у россиян было достаточно сил и средств для массированных штурмовых действий на этом направлении.

Реклама

"Мы будем врага бить на выходных районах - откуда они будут выходить для штурмов, для форсирования", - подчеркнул Волошин.

Напомним, 2 августа россияне ударили по мосту в Херсоне. В общей сложности на город были сброшены две управляемые авиабомбы. По информации властей, россияне серьезно повредили переправу через реку Кошевая, что ведет в микрорайон Корабел. Мост остается функциональным, но атаки могут продолжаться, что чревато полной изоляцией микрорайона от Херсона.

Тем временем CNN пишет о том, что Путин не отказался от оккупации Херсона. Войска РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на этом мосту. Оккупанты намерены изолировать Корабельный район от остального города. Российские войска могут попытаться бомбить, а затем высадиться на равнинной местности в ближайшие недели.