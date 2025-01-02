Разрушения энергетики в 2024 году было больше, чем в прошлые годы – министр

Вражеские удары по энергетике в 2024-ом начались с марта и продолжались весь год.

Самым трудным для украинской энергосистемы стал 2024 год. Разрушения вследствие российских ударов были намного больше, чем в предыдущие годы.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

Галущенко обратил внимание, что в 2022-23 годах Россия начинала атаки по энергообъектам Украины ориентировочно с октября, а в 2024 году удары начались с марта и продолжались весь год.

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"Это был самый сложный год. Потому что даже если анализировать удары, которые были в 22-23-м годах, то массированные удары начинались с 10 октября, а в этом году они намного заранее начали эти удары — с марта. Соответственно, весь год происходили удары по энергетике", – рассказал министр.

Он также сообщил о последствиях вражеских атак.

"Разрушения были очень большие, гораздо большие, чем по сравнению с предыдущими годами. Изменился сам характер ударов, сложность, используемое оружие. Поэтому это действительно был самый сложный год с точки зрения энергосистемы", — отметил глава Минэнерго.

К слову, последний массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины россияне устроили в ночь на 25 декабря. Эксперт Александр Харченко информировал, что не было доступа до от 2 до 2,5 гигаватт мощностей, которые либо повреждены, либо частично уничтожены.

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