Разрушенные автодороги и оползни: под Харьковом ливень смыл асфальт (видео)

Из-за больших осадков жители Изюма остались без дороги.

В городе Изюм Харьковской области прошел ливень. Он смыл асфальт и разрушил дороги.

Видео ливня и его последствий выложили в местном паблик.

"Вот чем закончился обычный летний дождик в Изюме", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как по улицам частного сектора течет "горная река". Мощный поток воды смывает все на своем пути. В результате непогоды жители переулке Александровский в Изюме остались без асфальта да и дороги в целом.

В Харьковской области ливень разрушил дороги

Напомним, что Мелитополь накрыл ливень. Из-за этого улицы города затопило водой и произошли оползни земли.

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