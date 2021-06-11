Разрушенные автодороги и оползни: под Харьковом ливень смыл асфальт (видео)

Из-за больших осадков жители Изюма остались без дороги.
В городе Изюм Харьковской области прошел ливень. Он смыл асфальт и разрушил дороги.
Видео ливня и его последствий выложили в местном паблик.
"Вот чем закончился обычный летний дождик в Изюме", — подписали видео авторы.
На кадрах видно, как по улицам частного сектора течет "горная река". Мощный поток воды смывает все на своем пути. В результате непогоды жители переулке Александровский в Изюме остались без асфальта да и дороги в целом.
Напомним, что Мелитополь накрыл ливень. Из-за этого улицы города затопило водой и произошли оползни земли.