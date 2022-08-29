Разрушенные дома и поврежденные объекты инфраструктуры: оккупанты из РСЗО обстреляли Николаев, Очаков и окрестные села

За прошедшие сутки обстрелам из реактивной артиллерии врага подверглись Николаев, Очаков, Николаевский и Баштанский районы.

О ситуации за 28 августа рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

28 августа, ориентировочно в 13:30 враг нанес удар по Николаеву с РСЗО "Смерч". В результате возник пожар на территории элеватора. Повреждены другие объекты инфраструктуры, в том числе жилые дома. Пострадавших нет.

Также вечером, 28 августа, после 19:00 по промышленной инфраструктуре города враг ударил с РСЗО "Ураган". Пострадавших нет.

Николаевский район:

В результате вражеского обстрела пгт Первомайское частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет.

Также, 28 августа, в 11:00, 13:00 и 13:25 враг совершал обстрелы Шевченковского общества. В результате обстрелов в поселке Любомировка один человек погиб. В с. Котляровом один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома. В с. Шевченко из-за обстрелов потерпело разрушения частное домовладение и загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

Кроме того, ночью 29 августа были артиллерийские обстрелы с. Котлярово. Попадание в два жилых дома и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется.

Вечером, 28 августа, в 17:20 враг наносил удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадание преимущественно по территории аквазоны. Пострадавших нет.

Баштанский район:

28 августа, около 17:10 был обстрелян поселок Березнеговатый. Утром, 29 августа, около 06:30 обстреливали село Высунск. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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