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Разрушенные подъезды, черные дыры и погибшие — последствия атаки в Харькове (фото)
В Салтовском районе Харькова сегодня утром горожане слышали взрывы. Оккупанты попали в высотку.
Россияне, по предварительным данным, атаковали Харьков тремя баражирующими боеприпасами «Бандероль». Один из них попал в многоэтажку, разрушены 7-10 этажи.
О деталях атаки сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Пока известно о двух погибших мужчинах — 50 и 66 лет. Пострадали по меньшей мере 21 человек, в том числе 5-летний мальчик: 11 человек получили взрывные ранения, у 2 — отравление угарным газом, еще 8, среди них — ребенок, получили острую реакцию на стресс», — сказал он.
На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Ранее сообщалось, что в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в 10-этажный жилой дом.
Напомним, в ночь на воскресенье, 9 августа, войска РФ атаковали Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Ударом повредило дома в нескольких районах. По меньшей мере, шесть человек пострадали.