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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Разрушенные подъезды, черные дыры и погибшие — последствия атаки в Харькове (фото)

В Салтовском районе Харькова сегодня утром горожане слышали взрывы. Оккупанты попали в высотку.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

Россияне, по предварительным данным, атаковали Харьков тремя баражирующими боеприпасами «Бандероль». Один из них попал в многоэтажку, разрушены 7-10 этажи.

О деталях атаки сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Пока известно о двух погибших мужчинах — 50 и 66 лет. Пострадали по меньшей мере 21 человек, в том числе 5-летний мальчик: 11 человек получили взрывные ранения, у 2 — отравление угарным газом, еще 8, среди них — ребенок, получили острую реакцию на стресс», — сказал он.

Последствия атаки

Последствия атаки

На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в 10-этажный жилой дом.

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, в ночь на воскресенье, 9 августа, войска РФ атаковали Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Ударом повредило дома в нескольких районах. По меньшей мере, шесть человек пострадали.

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