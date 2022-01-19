Разрушенный алтарь, кровь и сожженные спички: на Закарпатье неизвестные повредили храм (фото, видео)

Злоумышленники ничего не украли из храма, но оставили после себя сплошные беспорядки.

В селе Хмельник Закарпатской области неизвестные проникли в местный Успенский православный храм. Злоумышленники ничего не украли, но повредили здание, вещи в храме и сделали беспорядок.

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Об этом сообщил протоиерей Богдан Бабинец на своей странице в Facebook.

"Уже прошло трое суток, а я до сих пор не могу прийти в себя от того, что пришлось мне увидеть накануне воскресного дня, 15 января, перед вечерним Богослужением. Размозженный храм, особенно алтарь, храм, которому ты долгие годы уделял всю свою любовь, лелеял, украшал, готовил к каждому празднику, пришлось увидеть первому, стать первым свидетелем, а рядом никого, ни души, и храм стоит в 200 метрах за кладбищем", — написал священнослужитель.

Кто мог совершить такое дерзкое хулиганство – пока неизвестно.

"Вокруг все опрокинуто, повсюду кровь, окурки, море битого стекла от разбитого стеклопакета, повсюду сожженные спички, около 40-50шт. А что еще могло случиться? Страшно и подумать", — добавил священник.

За расследование дела взялись правоохранители.

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