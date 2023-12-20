Разрушенный до основания: Андрющенко рассказал, кто годами разворовывал "Азовмаш"

Азовмаш возглавлял уже покойный олигарх Савчук, причастный к тому, что произошло с комбинатом.

"Азовмаш" разрушен до основания. Все потому, что последние десять лет "Азовмашем" руководили пророссийские руководители, полностью его разворовавшие.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Металлургический комбинат нужно разминировать еще не один год.

"И даже не из-за боевых действий, а потому, что "Азовмашем" руководили пророссийские руководители, которые за последние десять лет разворовали его до такого состояния, что там кроме стен ничего не осталось. Поэтому нечего там восстанавливать", — подчеркнул Андрющенко.

Он вспомнил, что "Азовмаш" возглавлял уже усопший олигарх Савчук, который в свое время украл значительную часть "Азовмаша", разместив часть во Франции, а часть в Москве.

"Все эти люди, которые создавали "русский мир" начиная с 2014 года, — все выходцы из "Азовмаша". Они еще до начала полномасштабного вторжения его разворовали. Они до сих пор должны людям заработную плату", — отметил Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мариуполе тысячи человек проходили по преступной российской фильтрации, судьба большинства из них неизвестна. Чтобы замести следы своих преступлений, оккупанты снесли здание райотдела полиции, в котором находился пункт фильтрации и застенка.

Читайте также: