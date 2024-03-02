Разрушенный до основания подъезд, раненые беременная и трехлетний ребенок: стали известны последствия атаки РФ на Одессу

Армия РФ атаковала Одессу дронами в ночь с 1 на 2 марта.

В городе поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом пишет Общественное.

Вражеский ударный дрон попал в многоэтажку. Один подъезд разрушен до основания.

Наслідки атаки ворожого безпілотника на Одесу (10 фото)

По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", — заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

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Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Напомним, что армия РФ атаковала Одесщину беспилотниками в ночь с 1 на 2 марта. В городе раздались взрывы.

Добавим, что ранее кафиры нанесли удары беспилотниками по Харькову.

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