Разрушенный стадион, поваленные деревья и затопленные подъезды: в Днепре непогода натворила бед (фото, видео)

Местные жители продолжают бороться с последствиями сильного дождя.

Днепропетровскую область накануне вечером накрыл атмосферный циклон Luciano. В результате чего буквально за час сильные дожди затопили улицы города, подъезды жилых домов и магазины, а сильный ветер повалил деревья и сорвал обшивку стадиона "Днепр-Арена".

Кадры непогоды пользователи публиковали в социальных сетях.

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Под водой в большей степени оказалась центральная и левобережная части Днепра. В частности, дождь затопил дорогу на Слобожанском проспекте — автомобили там стояли буквально по капот в воде. Парализованным оказалось движение троллейбусов в Амур-Нижнеднепровском районе города. Из-за ливня проезжую часть затопило и в районе Центрального моста на правом берегу города.

На улице Святослава Храброго дерево упало на автомобиль Renault Megane, а на улице Гаванской парализовало движение. Убирать их прибыли спасатели со специальным оборудованием.

На улице Образцова дождь затопил новый супермаркет. Сотрудники магазина пытались предупредить подтопления, поэтому разложили по периметру мешки с песком. Однако они не помогли.

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

А рядом с поселком Хащевое в Новомосковском районе упало дерево и частично ограничило движение по автодороге "Харьков — Симферополь — Ялта".

Напомним, что дождь с градом обрушился и на Херсонскую область. Водителям пришлось скользить, потому что дорога полностью покрылась толстым слоем льда.

Новости Украины: в Днепропетровской области атмосферный циклон Luciano натворил беды

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