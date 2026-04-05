Разрушены полностью балконы, дома без газа, а количество раненых выросло: что происходит в Одессе после атаки РФ

В ночь на 5 апреля россияне нанесли удар по Одессе. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, трое пострадавших.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Пострадали три человека. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Двое находятся в больнице, один будет лечиться амбулаторно», — отметил он.

По состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В зданиях есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.

С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Продолжается работа по закрытию окон. Развернут мобильный «Пункт незламності».

