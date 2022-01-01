Разрушены стены и крыша: на Прикарпатье в жилом доме раздался мощный взрыв, есть пострадавший (фото)

Причины взрыва устанавливаются.
В селе Хриплин Ивано-Франковской области в субботу, 1 января, в 15:07 в жилом доме раздался взрыв.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь. Из-за этого в помещении разрушены крыша, перекрытия и стены.
"В результате взрыва пострадал владелец, 1962 года рождения, который каретой скорой медицинской помощи направлен в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели. Причины взрыва устанавливаются.
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