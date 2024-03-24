Разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции: в Харькове до сих пор сложная ситуация с электроэнергией

Российская массированная атака по объектам энергетики в Харькове нанесла серьезные разрушения: разрушенные трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Точная дата полного восстановления электроэнергии и работы коммуникаций трудно не спрогнозировать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, после тотального блекаута электроэнергия есть уже в около 40% домов, отопление — в 60%. Водоснабжение и водоотвод восстановлено практически у всех горожан.

"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения — разрушенные трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", — подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр говорит, что сейчас у 1,3 млн жителей. Объявление эвакуации из города в связи с блекаутами не рассматривают, заметил Терехов.

"Каждый сам для себя решает: оставаться в Харькове или уезжать. Но вопрос эвакуации из города не стоит. Работают магазины, работают заправки, работают аптеки, несколько фитнес-залов", — рассказал городской голова.

Напомним, ночью 22 марта Харьковская область имела один из самых больших по своей массированности и интенсивности удар по энергоинфраструктуре. Харьков оказался в режиме блэкаута. В населенных пунктах Харьковской области также возможны отключения света.

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