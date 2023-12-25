"Разрушили уже третью базу гуманитарной помощи": в Херсоне и области не утихают обстрелы

Российские оккупанты активизировали удары по Херсону и области. Захватчики избивают город баллистическими ракетами, чтобы уничтожить объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил командир Херсонского областного отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины Николай Тараненко в эфире Общественного радио.

Россияне увеличили интенсивность обстрелов, поэтому теперь в городе и пригороде ежедневно слышно от 30 до 50 ударов.

"Плохо то, что оккупанты перешли на баллистику, от которой очень трудно спрятаться... Есть обстрелы, есть разрушения, есть, к сожалению, пострадавшие", — сказал представитель Красного Креста.

Кроме того, он рассказал о нелестной ситуации в самом городе.

"Русские войска разрушили уже третью базу, они бьют по гуманитарным центрам. Дважды накрывали склады других организаций, но совсем недавно они накрыли наш состав гуманитарной помощи, состав Красного Креста… Били "шахедами", избивали прицельно. В наш состав, например, прилетело три "шахеда", сгорело все", — подчеркнул Николай Тараненко.

Напомним, ночь в регионах Украины была неспокойной. Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Добавим, за прошедшие сутки Россия 71 раз обстреляла Херсонщину, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них — шесть дронов типа "Shahed".

Читайте ведущие новости дня: