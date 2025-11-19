- Дата публикации
-
- Украина
Разрушительная атака на Харьков: десятки пострадавших, поврежденных домов и авто (фото)
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил детали разрушений в Харькове, которые вызвали 19 дронов-камикадзе.
Из-за массированной атаки дронами на Харьков в ночь на 19 ноября количество пострадавших возросло до 46-ти. В городе много поврежденных домов, авто и других объектов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российские войска атаковали Слободской и Основянский районы Харькова 19 дронами типа «Герань-2».
Из-за ночного обстрела города количество пострадавших возросло до 46-ти, среди них двое детей — девочки в возрасте 9 и 13 лет.
Были повреждены 16 многоквартирных домов, 31 авто, гаражный кооператив, подстанция экстренной медицинской помощи, супермаркет, два троллейбуса, нежилое здание, административное здание, школа.
Напомним, до этого момента было известно, что из-за ночной атаки по Харькову 19 ноября пострадали 32 человека. Из задымленного подъезда многоэтажки спасатели эвакуировали 48 человек, среди которых трое детей. Атака вызвала значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На месте работали спасатели, экстренные службы и коммунальные бригады.