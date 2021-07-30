Разрушительное ДТП в Николаевской области: иномарки превратились в груду металла (фото)

Два водителя и один пассажир пострадали.
Сегодня, 30 июля, на 118 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" произошло столкновение автомобилей Hyundai Tucson и Kia Carens.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств 35 и 46 лет, а также 47-летняя пассажирка Hyundai получили травмы и были доставлены в больницу.
Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.
Напомним, недавно в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Тогда в результате столкновения на трассе М-21 "Житомир — Могилев-Подольский" погибли четыре человека.