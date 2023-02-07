Разрушительное землетрясение в Турции: в МИД сообщили о вероятной гибели украинцев

Во время мощного землетрясения в Турции 6 февраля, вероятно, погибли два гражданина Украины, еще четверо — получили ранения.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания", — рассказал спикер.

По его словам, украинские дипломаты уже разыскали 38 граждан, еще 19 - не выходят на связь. МИД взаимодействует с турецкими спасательными службами для поиска других украинцев, с которыми нет связи.

"МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции. Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости", – добавил Николенко.

Во внешнедипломатическом ведомстве отмечают, что на обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом украинцев, которые захотят переехать в другие регионы Турции.

Напомним, из-за мощного землетрясения в Турции вводят чрезвычайное положение. По последним данным, из-за землетрясения в Турции 3 549 человек погибли и 22 168 ранены.

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