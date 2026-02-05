Разрушительные последствия атак РФ: как будут отключать свет 6 февраля

Отключение света в Украине в пятницу 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, графики отключения света будут применяться во всех регионах Украины на протяжении всех суток. Национальный оператор энергосистемы сообщил о введении как графиков для населения, так и специальных ограничений для бизнеса из-за дефицита мощности.

О сложной ситуации в энергосистеме официально сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Отключения света 6 февраля — причины и виды ограничений

Главной причиной возвращения к жестким графикам стали разрушительные последствия массированных ракетно-дроновых атак России на украинские энергообъекты. Повреждения инфраструктуры привели к тому, что генерация не может полностью покрыть потребности потребителей, поэтому диспетчеры вынуждены балансировать систему принудительными отключениями.

Кроме привычных Графиков почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей, завтра также будут действовать Графики ограничения мощностей (ГОМ) для промышленных предприятий. Комплексное применение этих мер позволит избежать перегрузки сетей и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Где смотреть графики отключения света на 6 февраля

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и распоряжения могут изменяться в зависимости от уровня нагрузки. Точное время и объем отключений по конкретному адресу необходимо проверять исключительно на официальных сайтах или страницах облэнерго в вашем регионе.

Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Компания «Укрэнерго» также призывает граждан ответственно относиться к использованию электроэнергии в те часы, когда свет появляется. Экономное потребление помогает энергетикам держать систему в стабильном состоянии и быстрее проводить необходимые ремонтные работы на поврежденном оборудовании.

Напомним, ситуация в энергетике страны после массированных ударов РФ, в том числе ночью 3 февраля, чрезвычайная. В Киеве до сих пор тысячи домов не имеют отопления. В ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением.