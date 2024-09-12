Разрушительный пожар в Харьковской области: Синегубов сообщил о последствиях

Пожар в селе Студенок Изюмского района Харьковской области полностью ликвидирован. Огонь уничтожил и повредил более 350 строений, в том числе 121 жилой дом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также пожар уничтожил 1620 гектаров леса. Семь человек получили травмы и ожоги.

"170 пострадавших размещены в уцелевших домах села. Волонтеры предоставили строительные наборы экстренного реагирования. 24 человека выехали в другие населенные пункты", — рассказал Синегубов.

Он добавил, что УВКБ ООН уже выделил пострадавшим финансовую помощь. В селе работает гуманитарный штаб, жителям предоставляют продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы и сезонную одежду.

Напомним, масштабный лесной пожар стал следствием боевых действий. Он начался в Донецкой области и распространился на Харьковщину. Пожарные тушили огонь 10 дней.

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