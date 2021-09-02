Разрыв брыжейки кишечника и переломы: в Чугуеве девушка на авто въехала в детей

Разрыв брыжейки кишечника и переломы: в Чугуеве девушка на авто въехала в детей

Школьники находятся в больнице.

В Чугуеве Харьковской области 23-летняя девушка совершила ДТ : въехала в толпу людей.

Об этом сообщила прессслужба Национальной полиции в Харьковской области.

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Водитель "ВАЗ" не справился с управлением. Ее ато двигалось на нерегулируемом перекрестке. В это время по проезжей навстречу шла компания людей, среди которых были дети. По предварительной информации, водитель сворачивала влево, не справилась с управлением и допустила наезд на детей.

Травмы получили 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. Они находятся Харьковской больницы скорой и неотложной помощи. По словам заместителя главного врача Андрея Соцкого, мальчик находится в реанимации. У него диагностировали разрыв брыжейки тонкого кишечника. Медики оценивают его состояние оценивают как тяжелое. У девочки диагностировали перелом голени и ожог плеча.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщалось, на Прикарпатье в селе Ямница столкнулись три легковушки и автобус. Один водитель легкового автомобиля погиб. Еще один водитель и его пассажирка получили травмы и сейчас в больнице. Предварительно известно 36-летний водитель "Дэу" выехал на встречную и столкнулся с "Фольксвагеном", который ехал навстречу. От удара тот занесло на автобус. На момент столкновения бус был без пассажиров.

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