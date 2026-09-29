Разрыв в пенсиях свыше 4000 грн: где в Украине получают самые большие выплаты

Пенсия

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Средняя пенсия в Украине за первое полугодие 2026 выросла на 728 грн и по состоянию на 1 июля составила 7272 грн. В то же время около двух третей пенсионеров получают менее 7000 грн. в месяц, а между регионами разница в средних выплатах превышает 4000 грн.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Сколько украинцев получают пенсии до 7000 грн.

В начале 2026 года в Украине насчитывалось более 10,1 млн. пенсионеров. К 1 июля их количество сократилось до 9,98 млн. рублей.

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Больше пенсионеров — 2,4 млн — получают от 3001 до 4000 грн. Средний размер выплаты по этой категории составляет 3581 грн.

Еще 1,72 млн человек имеют пенсии от 4001 до 5000 грн. Средняя выплата - 4525 грн. Пенсию до 3000 грн получают более 335 тысяч украинцев.

В то же время 1,49 млн пенсионеров получают от 5001 до 6000 грн, а еще более 827 тысяч - от 6001 до 7000 грн.

В общей сложности пенсию до 7000 грн получают более 6,7 млн человек — примерно две трети всех пенсионеров.

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Почти 1,9 млн. пенсионеров получают более 10 тысяч грн.

В то же время, почти 1,88 млн украинцев имеют ежемесячные пенсии более 10 тысяч грн.

В частности, 955,8 тысяч пенсионеров получают от 10 001 до 15 000 грн. Средний размер выплаты в этой группе – 12 021 грн.

Еще более 487 тысяч человек имеют пенсии от 15001 до 20000 грн. Выплаты от 20 001 до 25 000 грн получают более 238 тысяч пенсионеров.

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Пенсию от 25 001 до 30 000 грн имеют более 168 тысяч человек. Еще 29,5 тысяч пенсионеров получают более 30 тысяч грн в месяц.

Именно значительные выплаты меньшей части пенсионеров влияют на средний общий показатель. Поэтому средняя пенсия в 7272 грн не означает, что именно такая сумма получает большинство украинцев.

Где в Украине самые высокие и низкие пенсии

Размер средней пенсии существенно отличается в зависимости от региона.

Самый высокий показатель на 1 июля 2026 года зафиксировали в Киеве — 9901 грн.

Самая низкая средняя пенсия была в Тернопольской области — 5656 грн. Таким образом, разница между столицей и регионом с самым низким показателем составляет более 4200 грн.

Выше среднего показателя по Украине также были пенсии в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях.

В регионы с более низким средним размером пенсий, кроме Тернопольщины, относятся Черновицкая и Закарпатская области.

Напомним, по проекту госбюджета-2027, ежемесячная доплата по уходу для части пенсионеров в возрасте от 80 лет может возрасти до примерно 1 151 грн . Ее смогут получать люди, которые живут сами, получают пенсию по возрасту и по состоянию здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи. Для назначения выплаты требуется заключение ЛКК, после чего документы подают в Пенсионный фонд. В то же время 1151 грн — это пока расчетная сумма, которая зависит от утверждения показателей госбюджета на 2027 год.

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