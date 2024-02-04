Разрывы были близко: Никифоров о поездке Зеленского на Запорожье

В ходе поездки президента на линию фронта российские обстрелы не прекращались.

Российская оккупационная армия обстреливала позиции ВСУ возле села Роботино в Запорожской области, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

"Это Роботино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы", – сказал он.

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При этом Никифоров отметил, что не нужно "драматизировать ситуацию".

Напомним, в воскресенье, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье и провел совещание по ситуации в области безопасности.

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