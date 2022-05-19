"Разве что крейсеру "Москва": в Укрэнерго высмеяли заявление РФ использовать электроэнергию ЗАЭС

"Разве что крейсеру "Москва": в Укрэнерго высмеяли заявление РФ использовать электроэнергию ЗАЭС

В РФ заявили, что планируют использовать электроэнергию ЗАЭС для того, чтобы поставлять ее в российскую энергосистему. Украине же оккупационные власти тоже готовы поставлять электричество, но за оплату.

В Укрэнерго прокомментировали соответствующее заявление российских властей.

В Facebook энергорегулятор заявил, что использовать электроэнергию ЗАЭС для нужд РФ невозможно. Ведь для этого есть ряд причин:

во-первых, ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов, которые внимательно следят за безопасностью.

во-вторых, у энергосистемы Украины сейчас нет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в страну-агрессорку пока физически невозможны.

в-третьих, любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

"Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Укрэнерго считают, что РФ делает такие заявления ради того, чтобы дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.

Напомним, "Энергоатом" уволил троих работников Запорожской атомной станции, которые участвовали в акции "Бессмертный полк", организованной оккупантами.

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