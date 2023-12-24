Разведчик рассказал, чего не хватает украинской армии для победы над Россией

Сейчас в украинской армии наблюдается сильное истощение среди личного состава.

Об этом рассказал разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады "Оладушек" в интервью на TouTube-канале журналиста Юрия Бутусова.

"(Истощение) заметно очень сильно. Потому что качество приходящего сейчас человеческого ресурса очень сильно упало. Многие сейчас мобилизуют людей с болезнями... Штурмовик, который уже 1,5 или 2 года воюет, он получал уже несколько ранений — он уже не может выполнять так свои обязанности, как выполнял раньше", – говорит разведчик.

По его мнению, Украине нужна молодежь на фронте, ведь именно молодой дух и высокая мотивация были залогом успеха ВСУ в начале войны.

"Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, старики шли на войну... Но так мы точно не победим. Потому что наше величайшее преимущество, которое было в начале войны, — это этот молодой дух, мотивация… Сейчас уже заканчиваются эти молодые ребята, которые были в начале, и нас начинают забрасывать людьми, которых нашли… Те, кто пошли, согласились — не все они всегда мотивированы, нужно еще работать с ними как на тренировках, просто на тактике, так и психологически заряжать их, что мы здесь идем за святую идею и так надо", — рассказал военный.

По мнению "Оладушки", чтобы победить, украинские защитники должны воспринимать жизнь "как авантюру" и идти навстречу опасности, а не убегать от нее. И именно такие месседжи он пытается доносить до новоприбывших военнослужащих.

"Все понимают, что можем погибнуть, но и ценить жизнь так сильно не надо. Жизнь надо воспринимать как авантюру и быть в ней авантюристом. Тот, кто прячется от смерти, убегает от нее - он идет прямо к ней в руки. Те, кто идут прямо к ней, любят с ней шутить - те будут жить вечно", — сказал разведчик.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации с проработкой замечаний главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров заявил, что в случае принятия решения о вызовах в Территориальные центры комплектования (военнокоматов) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом. Сейчас Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

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