Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Разведчик рассказал, чего не хватает украинской армии для победы над Россией

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
330
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Разведчик рассказал, чего не хватает украинской армии для победы над Россией

Военный

Истощение среди украинских защитников на фронте растет из-за низкого качества мобилизованных.

Сейчас в украинской армии наблюдается сильное истощение среди личного состава.

Об этом рассказал разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады "Оладушек" в интервью на TouTube-канале журналиста Юрия Бутусова.

"(Истощение) заметно очень сильно. Потому что качество приходящего сейчас человеческого ресурса очень сильно упало. Многие сейчас мобилизуют людей с болезнями... Штурмовик, который уже 1,5 или 2 года воюет, он получал уже несколько ранений — он уже не может выполнять так свои обязанности, как выполнял раньше", – говорит разведчик.

По его мнению, Украине нужна молодежь на фронте, ведь именно молодой дух и высокая мотивация были залогом успеха ВСУ в начале войны.

"Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, старики шли на войну... Но так мы точно не победим. Потому что наше величайшее преимущество, которое было в начале войны, — это этот молодой дух, мотивация… Сейчас уже заканчиваются эти молодые ребята, которые были в начале, и нас начинают забрасывать людьми, которых нашли… Те, кто пошли, согласились — не все они всегда мотивированы, нужно еще работать с ними как на тренировках, просто на тактике, так и психологически заряжать их, что мы здесь идем за святую идею и так надо", — рассказал военный.

По мнению "Оладушки", чтобы победить, украинские защитники должны воспринимать жизнь "как авантюру" и идти навстречу опасности, а не убегать от нее. И именно такие месседжи он пытается доносить до новоприбывших военнослужащих.

"Все понимают, что можем погибнуть, но и ценить жизнь так сильно не надо. Жизнь надо воспринимать как авантюру и быть в ней авантюристом. Тот, кто прячется от смерти, убегает от нее - он идет прямо к ней в руки. Те, кто идут прямо к ней, любят с ней шутить - те будут жить вечно", — сказал разведчик.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации с проработкой замечаний главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров заявил, что в случае принятия решения о вызовах в Территориальные центры комплектования (военнокоматов) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом. Сейчас Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
330
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация