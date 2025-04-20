Разведчик случайно нашел на войне отца: они не виделись с 1997 года

Разведчик Третьей отдельной штурмовой бригады Янис Терещенко / Скриншот «Армия TV»

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Украинский военнослужащий Янис Терещенко, который во время трехдневного отпуска с женой и 6-летним сыном в Венеции спас жизнь молодому человеку, поделился щемной историей, как случайно нашел на войне своего отца, которого не видел 28 лет.

Об этом Терещенко рассказал в интервью Армия TV.

«Эта история не связана со всей известной оглаской (случай в Венеции — Ред.) У меня есть друг военный, он просто в какой-то день пишет мне: „Друг, напомни свою фамилию и отчество“. И он вспомнил, как его побратим в прошлом подразделении когда-то рассказывал, что он в 1990-х жил в Кривом Роге, у него есть сын и его зовут Янис», — отметил военный.

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Вместе с побратимом Янис сопоставил всю информацию, в частности, даты рождения, и другие факты из жизни.

«Оказалось, что да, это действительно мой отец. Очень щемящая история получилась», — подытожил разведчик Третьей отдельной штурмовой бригады.

Напомним, что Янис Терещенко во время отпуска в Венеции спас жизнь молодому человеку, истекавшему кровью после ножевого ранения. Если бы не его навыки по тактической медицине, прохожий стек бы кровью.

Украинца отметил мэр города Венеция Луиджи Бруньяро, который пригласил его в административный дворец Ка' Фарсетти и вручил награду за героический поступок.