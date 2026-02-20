Разведчик Юсов подтвердил, что на него готовили покушение: детали

Андрей Юсов. / © Getty Images

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что на него не впервые готовили покушение.

Об этом он сообщил в Facebook, комментируя операцию украинских правоохранителей "Энигма 2.0".

«Вы уже могли видеть новости о спецоперации украинских и молдавских правоохранителей, которые предотвратили серию убийств украинцев и не только, что должны были быть совершены по заказу России. Среди целей русских наемников фигурирует и моя фамилия. С подобным приходится сталкиваться уже не в первый раз, значит врагу стабильно печет», — подчеркнул представитель разведки.

Юсов выразил благодарность за «профессиональную и слаженную работу правоохранителям», которые предотвратили совершение преступлений, а также «вовремя и эффективно сломали планы врага».

«Помним, что война России против Украины — тотальная и безжалостная, она продолжается на фронте и в тылу и носит геноцидный характер, враг не признает правил», — добавил он.

Напомним, в МВД сообщили, что РФ готовила убийства украинских медийщиков и военных. Семеро подозреваемых задержаны в Украине, еще трое — в Молдове, в том числе организатор сети и два его сообщника. Всем им уже объявили о подозрениях, сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что спецслужбы РФ планировали совершить по меньшей мере девять убийств известных лиц в Украине. Впрочем, по его словам, «список мог быть шире». В частности, BBC сообщило, что Кремль планировал убийство журналиста Дмитрия Гордона. В РФ он заочно объявлен «иноагентом» и «экстремистом».

