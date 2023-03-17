Разведчики ГУР освободили из плена в Сирии двух украинок и шестерых детей: подробности

Сотрудники украинской военной разведки освободили из сирийского плена двух украинок и шестерых детей.

Об этом сообщает ГУР МО.

Украинские разведчики провели спецоперацию по освобождению из плена в Сирии граждан Украины. Спасти удалось женщин и детей, проживавших в этой стране в ужасных условиях.

"Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей ― сегодня ночью они пересекли государственную границу. Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает о своих гражданах в беде и придет на помощь в любой точке земного шара", — говорится в сообщении. .

Напомним, в 2021 году спецсамолетом из Сирии привезли украинку с семью детьми, которая несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут семьи террористов ИГИЛ. Крымская татарка вместе с мужем 6 лет назад уехали в Турцию на заработки, потом оказались в Сирии. Мужчину убили, женщина и дети попала в лагерь.

Ранее ТСН показывала, как в закрытом сирийском лагере живут семьи террористов ИГИЛ. В их числе и десятки украинок с детьми. Каждая попала туда при разных обстоятельствах, но все ли не желали вернуться из неволи домой, в Украину. Через год дипломаты и спецслужбы уволили первых двух женщин с детьми.

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