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Разведчики показали, как обнаружили и уничтожили БТР-80 оккупантов: видео

Дата публикации
Просмотры
2015
Время на прочтение
1 мин
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Разведчики показали, как обнаружили и уничтожили БТР-80 оккупантов: видео

Разведчики уничтожили БТР-80 кафиров, скриншот с видео

Оккупанты внезапно потеряли свой БТР-80.

Разведчики 73-го морского центра Сил специальных операций Украины обнаружили и уничтожили бронетранспортер оккупантов.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На обнародованном видео заметно, как украинские бойцы разыскали вражеский БТР-80, нанесли по нему удар, после чего бронетранспортер загорелся.

Напомним, ранее украинские артиллеристы показали, как уничтожили российскую пушку "Гиацинт" и грузовик с боекомплектом.

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