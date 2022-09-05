Разведчики показали, как обнаружили и уничтожили БТР-80 оккупантов: видео

Оккупанты внезапно потеряли свой БТР-80.
Разведчики 73-го морского центра Сил специальных операций Украины обнаружили и уничтожили бронетранспортер оккупантов.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
На обнародованном видео заметно, как украинские бойцы разыскали вражеский БТР-80, нанесли по нему удар, после чего бронетранспортер загорелся.
Напомним, ранее украинские артиллеристы показали, как уничтожили российскую пушку "Гиацинт" и грузовик с боекомплектом.
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