Разведчики провели нетипичную операцию "ГУР-КОТ" на острове Змеиный: милые фото

Украинские разведчики провели нетипичную эвакуацию с острова Змеиный. В рамках операции "ГУР-КОТ" бойцы "Спецподразделения Тимура" вывезли 15 кошек на "большую землю".

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

"Приближение зимних морозов осложняет беззаботную жизнь многочисленных кошек и котят, обитающих на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело – эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю", – говорится в заявлении разведки.

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Разведчики заботливо привезли котиков в один из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус".

После адаптации спасенных котов каждый желающий сможет приютить одного из них и оформить опеку в приюте "Сириус", непосредственно занимающемся адопцией.

В ГУР также призвали небезразличных поддержать деятельность приюта "Сириус" в зимний период.

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Бойцы ГУР эвакуировали кошек с острова Змеиный/Фото: ГУР Минобороны Украины

Напомним, летом представители ГУР передали в Киевский зоопарк двух совенков, которых спасли украинские военные в Харьковской области.

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