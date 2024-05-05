Разведка Британии объяснила, для чего РФ готовит призыв на оккупированной части Запорожской области

Это будет первый призыв на временно оккупированной территории с момента ее оккупации.

Россияне готовятся провести военный призыв на оккупированной ею части Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

В своде отметили, что ставленник Кремля на оккупированной части Запорожской области подписал "указ", в котором говорится, что Россия готовит необходимую инфраструктуру и мероприятия по проведению призыва на военную службу в оккупированных районах региона.

Британские аналитики подчеркнули, что это будет первый призыв на временно оккупированной территории с момента ее оккупации.

Таким образом, РФ рассматривает этот призыв как способ удовлетворить потребность российских вооруженных сил в дополнительном личном составе.

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Однако влияние на него будет ограничено, поскольку значительная часть населения Запорожской области уехала.

"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление ", — добавили в разведке.

Напомним, в ГУР сделали громкое заявление о новых захватнических планах России. По словам заместителя Буданова Вадима Скибицкого, в ближайшее время под угрозой могут оказаться две области Украины.

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