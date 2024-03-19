Разведка Британии объяснила, почему Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота РФ в Крыму

В РФ вынуждены активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море.

Успешные операции Украины в Черном море стали следствием приезда министра обороны РФ Сергея Шойгу в командный пункт Черноморского флота в Крым 17 марта.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Во время встречи Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность военно-морских сил. Кроме того, он объявил о новых мерах для подразделений ЧФ по снижению угрозы беспилотных летательных аппаратов и беспилотных надводных аппаратов.

Также читайте В ГУР описали детали и результаты своих кибератак по России за неделю

"Особое внимание уделялось проведению ежедневных учений по обеспечению готовности к борьбе дронами, чтобы дать возможность экипажам кораблей быстро отражать атаки день и ночь. Шойгу также приказал оснастить неустановленные объекты дополнительным крупнокалиберным оружием для усиления их защиты", — говорится в сообщении.

В то же время британские аналитики предполагают, что российский ВМФ прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы растет.

"Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское министерство обороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море", — добавили в разведке.

Также мы писали, что Сергей Шойгу посетил командный пункт войск РФ на Купянском или Лиманском направлении.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.