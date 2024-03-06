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Разведка Британии оценила последствия ликвидации российского корабля "Сергея Котова"

Разведка Британии оценила последствия ликвидации российского корабля "Сергея Котова"

Разведка Британии оценила последствия ликвидации российского корабля "Сергея Котова"

"Сергей Котов"/ Фото Северное проектно-конструкторское бюро

"Сергей Котов" появился у Черноморского флота РФ только в июле 2022 года.

Украинские силы продолжают уменьшать количество кораблей Черноморского флота РФ. В частности, 5 марта, под воду пошел российский патрульный корабль "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива в восточной части Черного моря. В результате – 7 погибших, еще 27 раненых.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Как сообщили в ГУР, для атаки на корабль использовались морские беспилотные надводные транспортные средства Magura V5.

"Дроны того же типа использовались при атаке на российский десантный корабль года "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

"Сергей Котов" появился у Черноморского флота РФ только в июле 2022 года. Ранее он уже подвергался нападению БПЛА в июле и сентябре 2023 года.

"Это третье судно Черноморского флота России, которое затонуло за последние пять недель. Вероятно, из-за потери ЧФ 15 февраля 2024 года был отправлен в отставку командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМФ России в Черном море", — отмечают. Минобороны Великобритании.

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено, а судьба экипажа еще уточняется.

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