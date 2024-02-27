Разведка Британии оценила последствия ликвидации второго российского самолета А-50

Это уже второй А-50, уничтоженный через два месяца.

У оккупационных войск РФ после ликвидации второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У осталось всего семь таких бортов.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Как отмечают британские аналитики, 3 февраля 2024 года российский самолет А-50У был уничтожен во время полета к югу от Азовского моря над российской территорией в Краснодарском крае.

"Существует малая вероятность того, что россияне случайно сбили свой самолет, пытаясь защитить его", — говорится в сообщении.

В разведке говорят, что РФ начала полеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года.

Это уже второй А-50, уничтоженный через два месяца.

"Этот последний успех Украины продемонстрировал неспособность России защитить ценные авиационные средства. Это ставит под вопрос эффективность российских планов действий в области авиации", - говорится в сообщении.

В то же время в разведке отмечают, что российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку остались семь боевых самолетов.

Несмотря на это, потеря самолетов приведет к дальнейшему напряжению и оставшейся боевой усталости сил, если они хотят поддерживать постоянные операции.

"Вполне возможно, что российские ВВС снова рассмотрят возможность использования других мест проведения операций, но Украина демонстрирует способность быстро адаптироваться и продолжает представлять угрозу", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был введен экипаж из 10 россиян — все они погибли.

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