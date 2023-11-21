Разведка Британии озвучила, сколько украинских детей незаконно вывезла РФ с оккупированных территорий

Страна-агрессорка продолжает незаконно вывозить вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий. Каждый день это количество только растет.

Об информирует Минобороны Британии в соцсетях и Х.

Как отмечает британская разведка, не менее 11 000 украинских детей содержатся в 43 лагерях перевоспитания по всей России в тысячах милях от дома.



"Нарушается их простое право на жизнь и свободу", – говорится в сообщении.

РФ вывозит украинских детей: что известно

Ранее в Офисе Генпрокурора подсчитали, что Украина проверяет информацию о принудительном вывозе россиянами с оккупированных территорий 19 549 детей. Они проживали в Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В лагерях детям устраивают концерты "русских звезд ", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину".

Центр национального сопротивления обнародовал карту лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий.

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