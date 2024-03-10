Разведка Британии прокомментировала усиление обороны ВСУ на разных участках фронта

Вооруженные силы Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Расширение оборонных линий снизит способность россиян продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций.

"Украинские оборонные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты, отметили в ведомстве", — говорится в сообщении.

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Также создание оборонительных линий свидетельствует об изнуряющем характере конфликта.

" Это означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметили британские аналитики.

Ранее украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео боев из Авдеевки.

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