Разведка фиксирует подготовку: украинцев предупредили о вероятном массированном обстреле в ближайшие дни

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат / © АрмияInform

Вооруженные силы Украины и военная разведка фиксируют активную передислокацию и снаряжение российской тактической и стратегической авиации на аэродромах базирования, что свидетельствует о подготовке России к возможному массированному удару по территории Украины в ближайшие несколько суток.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия готовится к новой атаке — какие признаки

По словам Игната, многочисленные сообщения в информационном пространстве об угрозе обстрелов появляются не зря. Они основываются на достоверных данных как украинской разведки, так и международных партнеров.

Военные внимательно отслеживают движение вражеских самолетов на известных аэродромах, где традиционно взлетают стратегические бомбардировщики и запускаются дроны. В последнее время враг периодически передислоцирует свои авиборты на дальние рубежи, чтобы уберечь их от потенциальных украинских атак.

«Противник заранее обычно снаряжает борта перед ударом, и такая активность наблюдалась на днях именно на аэродромах, где может находиться стратегическая авиация», — отметил представитель Воздушных сил.

Когда возможен массированный удар РФ

Точное время и дату вражеского удара спрогнозировать невозможно — атака может произойти в любой момент в ближайшие сутки. Юрий Игнат заверил, что если военные будут знать точное время начала обстрела, официальные источники обязательно об этом сообщат.

В то же время он призвал украинцев быть постоянно готовыми к возможным угрозам и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Как баллистика, так и крылатые ракеты быстро долетают. Конечно, баллистика это делает гораздо быстрее. Поэтому об этом нужно помнить всем и соблюдать те элементарные требования безопасности, о которых мы постоянно говорим», — подытожил Игнат.

Напомним, Россия начала атаки жилых домов новыми «неуправляемыми» дронами. Из-за технического несовершенства и потери связи на низких высотах оккупанты сознательно направляют скоростные дроны на жилые многоэтажки.

