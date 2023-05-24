Разведка о "потерях" РДК в Белгородской области: "Наспех слеплены пропагандистские фейки"

В украинской разведке прокомментировали заявления российской пропаганды о "безумных потерях" РДК в Белгородской области.

Российская пропаганда рассказывает о якобы больших потерях среди бойцов "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области. Однако украинская разведка уверена, что это только выдумки.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается потерь — нет, эта информация (о большом количестве потерь — ред.) не подтверждается. Это наспех слепленные пропагандистские фейки и не больше. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, лично "руководивший освобождением улицы" и другие забавные моменты", — рассказал Юсов.

По его словам, в результате событий в Белгородской области российская пропаганда "сломалась", поскольку не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории. В то же время весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее противостояние между свободными людьми и преступным режимом.

Напомним, главная пропагандистка России Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1" заявила об истерическом состоянии из-за военной помощи Украине и последних событиях в Белгородской области.

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