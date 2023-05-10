Разведка о визите нескольких президентов в Москву 9 мая: Россия прикрылась живым щитом

Во время парада в Москве 9 мая к Путину прибыли президенты нескольких стран. В ГУР убеждены, что так россияне обезопасили себя от "неприятностей".

В украинской разведке уверены, что Кремль пытался обеспечить на Красной площади так называемый живой щит из лидеров стран, прибывших на парад 9 мая.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Живым щитом они снабдили Красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать", — отметил Юсов.

Он добавил, что если бы Украина хотела что-то сделать в Москве 9 мая, эффект был бы заметен. Однако целями украинских защитников являются военные объекты, а не пропагандистские меры.

По словам Юсова, вчера мир увидел в Москве "парад победы" без победы, ведь никаких целей из тех, которые ставило перед собой российское руководство, выполнено не было. В частности, до 9 мая оккупанты так не смогли взять под свой контроль Бахмут. А за неимением аргументов российские власти обвинили в этом не диктаторский режим Путина, а "зловещую Украину".

"Вообще главная опасность вчера для жителей РФ исходила собственно от их же режима... Враг всегда готовит несколько сценариев для реализации и один сценарий был, в том числе, провокации против собственного населения", — рассказал представитель украинской разведки.

Напомним, участие в мероприятии на Красной площади приняли лидеры Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В МИД Украины визит политиков назвали безнравственным и недружественным шагом.

Отметим, скромный "парад Победы" в Москве осветил явные проблемы ВС РФ с техникой и стратегической связью, с которыми военные сталкиваются через 15 месяцев с начала войны в Украине. Разведка Британии подтвердила, что единственным танком на параде был старинный Т-34.

Читайте также: