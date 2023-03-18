Разведка об атмосфере в Кремле после решения Гаагского суда: Путину уже ищут преемника

После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Путина, настроения в Кремле стали мрачнее. Теперь там уже ищут преемника российскому диктатору, но сам Путин в этом не участвует.

Об этом 18 марта рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звоночком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МКС — это даже Соловьеву и Скабеевой будет сложно эти вещи соединить между собой", — сказал Юсов.

По его словам, круг сторонников Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

"В частности, в башнях Кремля все больше недовольства от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин", — рассказал Юсов.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент РФ Владимир Путин достиг "значительных результатов" в войне с Украиной, в частности, спровоцировал ордер на собственный арест и изолировал собственную страну от мира.

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