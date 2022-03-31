Разведка обнародовала фамилии и фото более 100 белорусских десантников-штурмовиков

Бригада белорусских военнослужащих дислоцируется в Бресте.

Украинская разведка получила персональные данные 106 военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, г. Брест) вооруженных сил Республики Беларусь.

"Каждый украинец и белорус должен знать их имена. Помните, за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — сообщили в ГУР.

В списке есть имена и фамилии военных, их фото, воинское звание, должность, идентификационный номер, адрес регистрации/проживания, контактный телефон, марка и номера их авто.

Ранее военная разведка Украины обратилась к военнослужащим вооруженных сил Беларуси с призывом отказаться от участия в агрессии России против государства, ведь Украина никогда не была и не будет враждебна белорусскому народу. В противном случае разведка опубликует персональные данные белорусских военных и их родственников.

Напомним, как сообщили 30 марта в Пентагоне, около 20% российских сил, двигавшихся в направлении Киева, изменили маршрут и отправились в Беларусь.

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