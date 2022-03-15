Разведка обнародовала имена российских военных ракетно-зенитного полка, убивающих украинцев

Украинские разведчики получили данные российских преступников из Новосибирска.

Украинская разведка обнародовала список российских военнослужащих 590 зенитно-ракетного полка (воинская часть 31665) г. Новосибирск, совершающих военные преступления против народа Украины.

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"Своим исполнением преступных приказов и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине, вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор — тотальное уничтожение каждого из списка без жалости. Каждый украинец должен знать их имена", — сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Посмотреть список имен военных ракетно-зенитного полка, которые убивают украинцев, можно здесь.

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