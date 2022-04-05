Разведка обнародовала имена российских военных, совершавших преступления в Киевской области

Место дислокации военных – Нижний Новгород РФ.

Украинская разведка обнародовала список российских военнослужащих 96 отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634 г. Нижний Новгород), совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена. Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Список имен и фамилий российских военных преступников можно посмотреть здесь.

Напомним, по данным украинской разведки, российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.

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