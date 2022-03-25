Разведка обнародовала список имен оккупантов из Чечни, совершающих преступления в Украине

Военные преступники – военнослужащие 50 самоходного артиллерийского полка, совершающие военные преступления против Украины.
Украинская разведка получила список военнослужащих 50-го самоходного артиллерийского полка 42 мотострелковой дивизии (в/ч 53185), местом дислокации которых есть город Шали в Чечне. Эти войска совершают военные преступления против Украины.
Об этом сообщило сегодня, 25 марта, Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Каждый украинец должен знать их имена. Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.
Перечень имен военных преступников можно посмотреть здесь.
Читайте также:
- Разведка обнародовала имена российских военных ракетно-зенитного полка, убивающих украинцев
- Убийцы украинцев: разведка обнародовала имена российских офицеров бригады, вооруженной "Точками-У" (фото)
- Убивают мирных украинцев: разведка обнародовала имена военных танкового полка РФ